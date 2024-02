“Manolo” Arquez: fue jugador de vóley, campeón sudamericano y fundó un club

Bien en claro también tenía la idea que aquel comentario que le hicieron a finales de los 80 estaba mal. No podía aceptarlo y, aunque no fue con esa intención, a él le sonó como una toreada. Era una buena razón para activar el modo “La Bestia” y tomar una actitud súper proactiva, la misma que exhibía cuando jugaba. “Un jugador de Social, mucho más joven que yo, unos 15 años, me dijo que Monteros no daba para tener dos equipos. Que yo estaba equivocado. ‘Yo te voy a demostrar que no estoy equivocado’, le dije”, relató el ex jugador que se desempeñó en el puesto de punta. “Hicimos una convocatoria abierta desde los 10 años y la sorpresa fue que, entre varones y mujeres, llegaron casi 160 personas”, siguió contando. Para su hermano Carlos, a quien “Manolo” apunta como el motor de la máquina que puso en funcionamiento un nuevo club, estaba claro que Monteros si daba para tener dos equipos y más. “A mí me daba vuelta eso de que somos la ‘capital del vóley’ y con un solo equipo”, agregó.