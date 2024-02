Se destacaban en distintos deportes y, sin buscarlo, terminaron profundamente enamorados

Con el paso del tiempo, la relación comenzó a fluir y Ortega tomó la iniciativa de pedirle ser novios de una forma particular. “Fue por mensaje, en aquel momento no había Whatsapp, pero sí los SMS. Me puso así... ¿Ya quieres ser mi novia?”, dijo Travesi, que actualmente se desempeña como profesora de Educación Física. “Esa era nuestra forma de comunicarnos al estar lejos. Cuando había partido, me explicaba por ahí, porque solo se podía escucharlo por radio. En ese momento se compraba el pack de 300 mensajes”, agregó Luciana.