San Martín quiere revalidar su buen momento en Mendoza

Si bien mantuvo a piezas importantes del plantel, tuvo cambio de técnico y en este caso, apostó por Rubens Sambueza. El volante ofensivo colgó los botines justamente con Maipú y transita su primera experiencia como DT. “Rubens es un amigo. Ya notaba que le gustaba mucho la parte de entrenar cuando era futbolista. Jugaba muy bien, tuvo un gran año y me sorprendió que haya tomado esa decisión. Sin embargo, en ese rol lo veo bien, tiene mucha personalidad, sabe liderar grupos”, describió Klusener sobre el ex capitán del “súper depor”. “Sabía que el año pasado decidió retirarse y ser técnico. Le deseo lo mejor. Seguramente también me encontraré muchos ex compañeros”, añadió Ferracuti.