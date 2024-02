Ley ómnibus: "La incapacidad legislativa de LLA y sus aliados no permitió una discusión lógica", dijo Pablo Yedlin

Y prosiguió: "Los tucumanos deben saber que no se importará azúcar ni bioetanol de Brasil, que las retenciones al limón y productos siguen en 0%, que no se privatizarán empresas públicas estratégicas y superavitarias (YPF, AA, Arsat, BNA, etc), que no le hemos dado facultades delegadas. Que el Fondo de Garantía de sustentabilidad de los jubilados no será liquidado, que no se penalizará el derecho a la protesta, entre tantas cosas".