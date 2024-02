Premios Grammy: todos los ganadores de la gran gala de la música

21:35 hs

Premios Grammy: estos son los primeros ganadores

Compositor del año, no clásico

Theron Thomas

Mejor interpretación de dúo o grupo pop

“Ghost in the Machine,” SZA featuring Phoebe Bridgers

Mejor grabación dance/electrónica

“Rumble,” Skrillex, Fred again.. y Flowdan

Mejor grabación de baile pop

“Padam Padam,” Kylie Minogue

Mejor álbum de música dance/electrónica

“Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022),” Fred again.

Mejor interpretación de rock

“Not Strong Enough,” boygenius

Mejor interpretación de metal

“72 Seasons,” Metallica

Mejor canción de rock

“Not Strong Enough,” Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus, compositores (boygenius)

Mejor álbum de rock

“This Is Why,” Paramore

Mejor interpretación de música alternativa

“This Is Why,” Paramore

Mejor álbum de música alternativa

“The Record,” boygenius

Mejor interpretación tradicional de R&B

“Good Morning,” PJ Morton featuring Susan Carol

Mejor interpretación de rap

“Scientists & Engineers,” Killer Mike featuring André 3000, Future y Eryn Allen Kane

Mejor interpretación de rap melódico

“All My Life,” Lil Durk featuring J. Cole

Mejor canción de rap

“Scientists & Engineers,” Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore y Dion Wilson, compositores (Killer Mike featuring André 3000, Future y Eryn Allen Kane)

Mejor álbum de rap

“Michael,” Killer Mike

Mejor álbum de poesía hablada

“The Light Inside,” J. Ivy

Mejor interpretación de jazz

“Tight,” Samara Joy

Mejor álbum vocal de jazz

“How Love Begins,” Nicole Zuraitis

Mejor álbum de jazz instrumental

“The Winds of Change,” Billy Childs

Mejor álbum de conjunto grande de jazz

“Basie Swings the Blues,” The Count Basie Orchestra dirigido por Scotty Barnhart (GANADOR)

Mejor álbum de jazz latino

“El Arte Del Bolero Vol. 2,” Miguel Zenón y Luis Perdomo

Mejor álbum de jazz alternativo

“The Omnichord Real Book,” Meshell Ndegeocello

Mejor álbum de pop tradicional vocal

“Bewitched,” Laufey

Mejor álbum instrumental contemporáneo

“As We Speak,” Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, featuring Rakesh Chaurasia (GANADORES)

Mejor álbum de teatro musical

“Some Like It Hot,” Christian Borle, J. Harrison Ghee, Adrianna Hicks y NaTasha Yvette Williams, vocalistas principales; Mary-Mitchell Campbell, Bryan Carter, Scott M. Riesett, Charlie Rosen y Marc Shaiman, productores; Scott Wittman, letrista; Marc Shaiman, compositor y letrista (Original Broadway Cast)

Mejor interpretación country solista

“White Horse,” Chris Stapleton

Mejor interpretación de dúo country

“I Remember Everything,” Zach Bryan featuring Kacey Musgraves

Mejor canción country

“White Horse,” Chris Stapleton y Dan Wilson, compositores (Chris Stapleton)

Mejor interpretación de raíces estadounidenses

“Eve Was Black,” Allison Russell

Mejor interpretación estadounidense

“Dear Insecurity,” Brandy Clark featuring Brandi Carlile

Mejor canción de raíces estadounidenses

“Cast Iron Skillet,” Jason Isbell, compositor (Jason Isbell and the 400 Unit)

Mejor álbum estadounidense

“Weathervanes,” Jason Isbell and the 400 Unit

Mejor álbum de bluegrass

“City of Gold,” Molly Tuttle & Golden Highway

Mejor álbum de blues tradicional

“All My Love for You,” Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo

“Blood Harmony,” Larkin Poe

Mejor álbum de folclore

“Joni Mitchell at Newport (Live),” Joni Mitchell

Mejor álbum de música de raíces regionales

“New Beginnings,” Buckwheat Zydeco Jr. y the Legendary Ils Sont Partis Band

“Live: Orpheum Theater Nola,” Lost Bayou Ramblers y Louisiana Philharmonic Orchestra

Mejor interpretación/canción de gospel

“All Things,” Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor

Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea

“Your Power,” Lecrae y Tasha Cobbs Leonard

Mejor álbum gospel

“All Things New: Live in Orlando,” Tye Tribbett

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

“Church Clothes 4,” Lecrae

Mejor álbum de raíces gospel

“Echoes of the South,” Blind Boys of Alabama

Mejor álbum de pop latino

“X Mí (Vol. 1),” Gaby Moreno

Mejor álbum de rock latino o alternativo

“Vida Cotidiana,” Juanes

“De Todas Las Flores,” Natalia Lafourcade

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tex-mex)

“Génesis,” Peso Pluma

Mejor álbum latino tropical

“Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022),” Rubén Blades con Roberto Delgado y Orquesta

Mejor interpretación de música global

“Pashto,” Béla Fleck, Edgar Meyer y Zakir Hussain featuring Rakesh Chaurasia

Mejor interpretación de música africana

“Water,” Tyla

Mejor álbum de música global

“This Moment,” Shakti

Mejor álbum de reggae

“Colors of Royal,” Julian Marley & Antaeus

Mejor álbum New Age, Ambient o Chant

“So She Howls,” Carla Patullo featuring Tonality y the Scorchio Quartet

Mejor álbum de música infantil

“We Grow Together Preschool Songs,” 123 Andrés

Mejor álbum de comedia

“What’s in a Name?,” Dave Chappelle

Mejor grabación de audiolibros, narraciones y cuentos

“The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times,” Michelle Obama

Mejor compilado de banda sonora para medios visuales

“Barbie: The Album” (Varios Artistas)

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

“Star Wars Jedi: Survivor,” Stephen Barton y Gordy Haab, compositores

Mejor canción para medios visuales

“What Was I Made For?” de “Barbie: The Album,” Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor video musical

“I’m Only Sleeping” (The Beatles), Em Cooper, director de video; Jonathan Clyde, Sophie Hilton, Sue Loughlin y Laura Thomas, productores de video

Mejor video musical de formato largo

“How I’m Feeling Now” (Lewis Capaldi), Joe Pearlman, director de video; Sam Bridger, Isabel Davis y Alice Rhodes, productores de video

Mejor diseño de empaque

“Stumpwork,” Luke Brooks y James Theseus Buck, directores de arte (Dry Cleaning)

Mejor empaque de edición especial

“For the Birds: The Birdsong Project,” Jeri Heiden y John Heiden, directores de arte (Varios Artistas)

Mejores notas de álbum

“Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos,” Robert Gordon y Deanie Parker, notas de álbum (Varios Artistas)

Mejor álbum histórico

“Written in Their Soul: The Stax Songwriter Demos,” Robert Gordon, Deanie Parker, Cheryl Pawelski, Michele Smith y Mason Williams, productores de recopilaciones; Michael Graves, ingeniero de masterización; Michael Graves, ingeniero de restauración (Varios Artistas)

Mejor arreglo para álbum no clásico

“Jaguar II,” John Kercy, Kyle Mann, Victoria Monét, Patrizio “Teezio” Pigliapoco, Neal H Pogue y Todd Robinson, ingenieros; Colin Leonard, ingeniero de masterización (Victoria Monét)

Mejor álbum con sonido inmersivo

“The Diary of Alicia Keys,” George Massenburg y Eric Schilling, ingeniero de mezclas inmersivas; Michael Romanowski, ingeniero de masterización inmersiva; Alicia Keys y Ann Mincieli, productor inmersivo (Alicia Keys)

Mejor composición instrumental

“Helena’s Theme,” John Williams, compositor (John Williams)

Mejor arreglo instrumental o a cappella

“Folsom Prison Blues,” John Carter Cash, Tommy Emmanuel, Markus Illko, Janet Robin y Roberto Luis Rodriguez, arreglistas (The String Revolution featuring Tommy Emmanuel)

Mejor arreglo de instrumentos y vocales

“In the Wee Small Hours of the Morning,” Erin Bentlage, Jacob Collier, Sara Gazarek, Johnaye, Kendrick y Amanda Taylor, arreglistas (säje Featuring Jacob Collier)

Mejor interpretación orquestal

“Adès: Dante,” Gustavo Dudamel, director (Los Angeles Philharmonic)

Mejor grabación de ópera

“Blanchard: Champion,” Yannick Nézet-Séguin, director; Ryan Speedo Green, Latonia Moore y Eric Owens; David Frost, productor (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus)

Mejor interpretación coral

“Saariaho: Reconnaissance,” Nils Schweckendiek, director (Uusinta Ensemble; Helsinki Chamber Choir)

Mejor interpretación de música de conjunto pequeño

“Rough Magic,” Roomful of Teeth

Mejor solo instrumental clásico

“The American Project,” Yuja Wang; Teddy Abrams, director (Louisville Orchestra)

Mejor álbum de solista vocal clásico

“Walking in the Dark,” Julia Bullock, soloist; Christian Reif, director (Philharmonia Orchestra)

Mejor compendio de música clásica

“Passion for Bach and Coltrane,” Alex Brown, Harlem Quartet, Imani Winds, Edward Perez, Neal Smith y A.B. Spellman; Silas Brown y Mark Dover, productores

Mejor composición clásica contemporánea

“Montgomery: Rounds,” Jessie Montgomery, compositor (Awadagin Pratt, A Far Cry y Roomful of Teeth)