Bullrich se refirió a la polémica en torno al policía que portaba la bandera libertaria en su uniforme

¿Qué es la bandera Gadsden?

La Bandera de Gadsden, reconocible por su diseño original de una serpiente cascabel en espiral sobre fondo amarillo, surgió como un símbolo cargado de significado para los libertarios. Acompañando la imagen, la frase "Don't tread on me" (No me pisotees) añade un mensaje claro a la simbología.



Esta icónica bandera, cuyo origen se remonta a 1775, fue introducida por Christopher Gadsden en Estados Unidos. Inicialmente, su propósito era representar las luchas del país en el ámbito internacional, pero con el tiempo, su interpretación fue evolucionado. A lo largo de los años, la Bandera de Gadsden fue adoptada por diversas instituciones, incluyendo el Cuerpo de Marines, la Marina, el equipo nacional de fútbol y la Major League Soccer (MLS).



Sin embargo, en la última década, este emblema fue cooptado por movimientos de extrema derecha, especialmente por sectores vinculados a la supremacía racial y seguidores del expresidente Donald Trump. Este símbolo ganó prominencia en eventos controversiales, desde tiroteos hasta la toma del Capitolio de Estados Unidos.