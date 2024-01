Febrero llega con otro aumento en el combustible

Si el Gobierno actualiza el valor del impuesto a los combustibles, el precio de la nafta súper podría aumentar un 25%. En dólares oficiales pasaría de U$S 0,95 a U$S 1,20. Para la Nación podría implicar recursos extras por 0,37% del Producto Bruto Interno (PBI) y para provincias por 0,15% del Producto, indica un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El impuesto nacional a los combustibles mantiene inalterado su valor en $ 27,60 desde octubre de 2022, a pesar del aumento de la inflación. No obstante, hoy vence el último decreto firmado, por lo cual, de no renovarse, el valor de este tributo aumentará según la inflación.