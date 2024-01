La inteligencia artificial en el sistem educativo: ¿crisis profunda o enorme oportunidad?

Tenemos que desmantelar nuestras estructuras y esquemas mentales vigentes. Hay nuevos modelos mentales de pensamiento. Más abiertos, transparentes, menos burocráticos, más livianos pero no menos profundos. Pero esta transformación no depende de las IA. Depende de vos. Tenemos que reaprender la forma de enseñar y aprender. No hay que enseñar a aprender, hay que aprender a enseñar de nuevo.