El impacto en las calles: los tucumanos expresaron su preocupación por los cambios en la frecuencias

Irene, jubilada, le cuenta a LA GACETA que está preocupada por la situación que se está viviendo, y dice que espera que las medidas de la nueva administración de Javier Milei traigan buenas noticias pronto. Respecto de la situación de los colectivos afirmó: “No me sorprende lo que pasa. Entiendo que a todas las empresas, como a las familias, no les alcanza y están tomando medidas para poder subsistir; pero esto nos perjudica a todos. En mi caso no es tan grave, porque solo voy al médico; pero la gente que trabaja en el comercio no sé cómo hará”.