EN VIVO San Martín ya conoce a sus rivales para la Primera Nacional 2024

Estos son los 38 equipos que competirán en la Primera Nacional 2024

Agropecuario, Aldosivi, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Alvarado, Arsenal de Sarandí, Atlanta, Güemes de Santiago del Estero, Atlético de Rafaela, Brown (A), Brown (PM), Chacarita, Chaco For Ever, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano, Defensores Unidos, Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes (Buenos Aires), Estudiantes (Río Cuarto), Ferro Carril Oeste, Gimnasia (Jujuy), Gimnasia (Mendoza), Gimnasia de Salta, Mitre de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Patronato (Paraná), Quilmes, Racing (Córdoba), San Martín (San Juan), San Martín (Tucumán), San Miguel, San Telmo, Talleres de Remedios de Escalada, Temperley y Tristán Suárez.