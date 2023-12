CREO se suma a la idea de que los legisladores se elijan por departamentos

La eventual implementación del legislador departamental requiere, necesariamente, de una reforma constitucional. Pero mientras Amado, Cano, Courel y Ocaranza subrayaban que tal acción no resultaba prioritario, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) opinó que había que avanzar de manera rotunda hacia esa reforma. “Con la tibieza que los caracteriza, la oposición y el oficialismo hablan de que no es el momento, de que hay que ver. Pero hay que reformar la Constitución y bajar la cantidad de legisladores drásticamente. También hablamos de que se fusionen comunas, de que se achiquen Municipalidades”, afirmó. E insistió en que ese reclamo por parte de CREO no es algo de ahora, sino histórico.