El Consorcio pagó las obras en el Palacio de los Deportes

Respecto del Palacio de los Deportes, enfatizó: “No es que se ha hecho la obra en octubre, se ha terminado la documentación en octubre, pero ya veníamos trabajando en junio, julio. No terminamos de hacer los trabajos en la gestión de ellos, sino de la nueva intendenta, pero lo terminamos al trabajo, no nos borramos. Asumimos el compromiso y lo terminamos, a pesar de que no estaba la gestión. No quedó nada inconcluso para ellos (con el consorcio)”.