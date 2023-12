El Gobierno ajustará tarifas desde febrero, mientras suben las naftas

“Son decisiones que debe adoptar el Gobierno. Hasta ahora no tenemos nada definido porque no sabemos cómo será el horizonte de las tarifas. Hay que esperar más anuncios”. De esta manera, un operador del sector energético señalaba a LA GACETA que todavía no hay definiciones respecto de cómo y de cuánto será el incremento en las tarifas de los servicios públicos privatizados. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció ayer que a partir del 1 de enero se ejecutará la baja de subsidios a la energía y al transporte, pero por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “la eliminación de subsidios a las tarifas de electricidad arrancará en febrero”, aunque todavía no precisó cuál será el esquema que se utilizará para subir las tarifas de la electricidad y del gas, por ejemplo. “El recorte de subsidios son dos puntos del PBI, casi del 40% del déficit. No sabemos cómo van a terminar las tarifas porque vamos a implementar un nuevo sistema”, dijo Caputo en una entrevista concedida a TN.