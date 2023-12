Piden por un semáforo en la esquina en la que murió la joven de 28 años

Un testigo que se encontraba trabajando sobre la avenida en el momento del hecho, y cuya identidad prefirió mantener en reserva, le contó a LA GACETA que “no fue un golpe fuerte, apenas tocó la moto y casi no estaba dañada, pero parece que bastó para desestabilizarla y que ella se caiga”. “La camioneta casi que no tiene abolladuras. Esa es una esquina muy peligrosa, sin embargo, la dinámica de este accidente indica que no fue algo brusco o un encuentro de dos vehículos que venían rápido, para nada”, dijo el defensor.