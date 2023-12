Restricción cambiaria mientras dure la transición institucional

Mientras los operadores de mercado esperan los anuncios de las primeras medidas económicas del Gobierno nacional, el Banco Central (BCRA) decidió ayer aplicar la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambio. Esto implica que prácticamente no hay restricciones para la liquidación de exportaciones, las que no se esperan, de todos modos, que sean sustanciales ya que la especulación está puesta en una devaluación brusca del dólar oficial. Pero sí habrá límites en la contrapartida, es decir, para la compra de divisas, que solo se podrá efectuar según la demanda autorizada por el Banco Central.

Según informó la entidad, “la medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante”.

El BCRA aclaró que, durante la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades. Eso significa que los exportadores podrán liquidar operaciones, aunque la compra de divisas para cancelar importaciones se necesitará la aprobación del directorio del Central, explicaron medios especializados. El futuro presidente del Banco Central de la República Argentina será Santiago Bausili, quien aclaró días atrás que el organismo no cerrará sus puertas, como lo había anunciado Milei durante su campaña presidencial. Bausili no fue designado oficialmente hasta el momento, y Miguel Angel Pesce permanece al frente hasta que se complete la transición.

El mercado de dólares financieros no está alcanzado por la medida, por lo cual habrá operaciones con dólares MEP y Contado con Liquidación (CCL) con normalidad. Respecto a la compra de dólares, la autorización dependerá de lo que las autoridades del Banco Central entiendan por “urgentes”. Es decir, los actores del mercado mayorista, que pueden acceder a más de U$S 200 para el ahorro personal, deberán pedir autorización al Banco Central y solo se autorizarán compras de “necesidad y urgencia”.

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló ayer en una conferencia de prensa que el ministro de Economía Luis Caputo hoy hará anuncios en materia económica, aunque no pudo precisar el horario. “Se terminó lo de gastar más de lo que se tiene. No hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no gastar más de lo que tenemos”, expresó vocero.