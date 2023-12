El Gobierno de Fernández se va devaluando el dólar oficial

Días pasados, Guillermo Francos, ministro del Interior y vocero del nuevo presidente de la Nación, había señalado que un dólar oficial en $ 650 sería “aceptable”. Por eso, en el mercado estiman que entre lunes y martes podría producirse otro ajuste del tipo de cambio. Según el analista financiero Christian Buteler, el cepo “no se levantará el lunes. El valor de los dólares dependerá del programa económico que presenten, el régimen cambiario, monetario, las restricciones que eliminen y la credibilidad que puedan transmitir”. Recordó que las reservas del Banco Central cayeron en U$S 22.579 millones en los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En su informe provisorio, la entidad monetaria informó que la gestión presidencial de Alberto Fernández se va con reservas internacionales brutas por U$S 21.208 millones, pero las consultoras privadas coinciden en que las reservas netas terminaron estos cuatro años de administración justicialista con un saldo negativo cercano a los U$S 12.000 millones.