River sufrió ante Belgrano, pero al final festejó en Córdoba

Fue el primer festejo para Colidio con la camiseta de River, la que la vistió en 370 minutos divididos en 14 partidos. “Por algo decidí venir a este club”, dijo el rafaelino de 23 años, que en el mercado de pases anterior se inclinó por el club de Núñez en lugar de Boca. “Estoy muy contento de estar acá, es un grupo excepcional. Siempre voy a tratar de aportar desde donde me toque, trabajando y siendo lo más profesional que pueda. Por suerte esta vez llegó el gol y el desahogo. Internamente, lo que quiere un delantero es hacer goles. Siempre está el pensamiento de querer marcar. Cuando no se puede, hay que seguir trabajando, seguir insistiendo. Este es un grupo que viene trabajando muy duro. A mí me tocó llegar hace poco y me di cuenta del profesionalismo que hay en este club”, agregó el atacante.