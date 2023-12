Milei, presente en la cena anual de Federalismo y Libertad

La era del pragmatismo

Alfonso Prat Gay está convencido de que Milei tenía que bajar las expectativas para congraciarse con la sociedad. El ex ministro de Hacienda del macrismo indicó que el libertario potenció la idea de aplicar más shock que gradualismo para corregir el rumbo del país. Pero advirtió que eso sólo fue posible desde el discurso de campaña, pero ahora no es posible por los desajustes con los que se encontró y apela al pragmatismo. De hecho, el presidente electo ha dicho que bajar la inflación demandará entre 24 y 36 meses. “Hace bien en plantear los riesgos de una hiperinflación si no se toman medidas”, planteó. Desde la tarima, el ex titular del Banco Central recordó aquel rezo laico de Raúl Alfonsín durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 1983, con una democracia que cumple 40 años ininterrumpido de ejercicio. Y acotó que hoy el rezo laico es la libertad. “Pero con la libertad sola, no se come, no se cura ni se educa. No alcanza para cubrir todo. Todos estaos comprometidos con lo que se viene. Se ganó la batalla electoral al populismo y no fue por efecto de un iluminado, porque iluminados somos todos”, resaltó el ex diputado radical.