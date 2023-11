La historia de la pesista tucumana que superó discriminación, prejuicios e hizo historia en los Juegos Olímpicos

Köppel sufrió las barreras del género

Al principio no le fue fácil competir en un deporte de fuerza. En aquel momento (fines de los ’90 y comienzos del 2000), todavía no se veía con buenos ojos que las mujeres participaran en estas disciplinas. “Recibía muchos insultos por la calle simplemente por ser mujer y entrenar un deporte de fuerza. Más aún viniendo de la gimnasia, que es tan femenino y tan delicado”, admite Köppel, que también contó que, cuando pasó de la gimnasia a la halterofilia le costó encontrar club. “Muchos me negaron la entrada porque ya era grande. Además, decían que era muy flaca y que mi cuerpo no era el apropiado para un deporte de fuerza”, recuerda.