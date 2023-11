Presupuesto 2024: pedido de más detalles y discrepancias sobre los recortes anunciados

El yerbabuenense advirtió que el presupuesto legislativo no figura en el proyecto y consideró que es necesario que la Cámara acompañe la reducción del gasto político que propone la Provincia. “Es un número que todavía no tenemos. Espero que la Legislatura actúe acorde a los tiempos nacionales y provinciales. Que presente un presupuesto equilibrado además de reducir el gasto político”, dijo. Advirtió que los tucumanos no saben cómo se ejecuta el presupuesto parlamentario y que es necesario brindar transparencia. “La Legislatura tiene un presupuesto muy grande y no sabemos en qué gasta. Queremos que se sepa en qué se gasta”, expresó.