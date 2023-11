Resultados de las elecciones en Santiago del Estero: quién gana y a qué hora se conocen

18:34 hs

Gerardo Zamora: "Son dos boletas nada más, nunca fue tan fácil elegir"

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, emitió su voto esta mañana en el Hogar Escuela y destacó la transparencia del sistema electoral ante la manifestación de uno de los sectores que quisieron poner en duda el escrutinio.

"Estoy muy contento que se esté desarrollando en nuestro país la elección del futuro presidente en 4 décadas de democracia. Eso es importante", fueron sus primeras impresiones.

Luego agregó: "Espero que se desarrolle la elección con normalidad que haya una gran participación. El pedido a quienes no participaron en octubre, es que participen ahora".

Sobre la instancia de balotaje, el mandatario reflexionó: "Ha sido una campaña con mucho debate, con posiciones diferentes. Hay dos posiciones sobre el país y la Argentina decide sobre eso. Como militante estoy preocupado con lo que pasa en mi país y mi provincia".

Acerca de las manifestaciones de la oposición que a nivel nacional planteó irregularidades, pero que luego no ratificaron con una denuncia ante el llamado de la Justicia, Zamora señaló: "Este tipo de campañas son armadas, es la misma que hicieron en Brasil. No hay nada y en octubre se desarrolló el escrutinio provisorio en las escuelas y luego el definitivo donde se presentan las denuncias y no hubo ninguna".

Finalmente reiteró su deseo de una gran participación ciudadana en las urnas: "Lo importante es que la gente participe. Son dos boletas, dos votos, nunca fue tan fácil elegir", concluyó.