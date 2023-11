“Hace tres años que tenemos problemas con el agua”

Emergencias

“La semana pasada hubo un incendio del otro lado de la vía y nosotros no teníamos agua para poder ayudar. En realidad no tenemos agua para nada. A la SAT le reclamé en una ocasión por Whatsapp y solo me dieron un número de reclamo, pero no dan soluciones”, explicó Franco, otro vecino que se acercó a la vivienda de Molina para sumarse a la entrevista. El hombre fue consultado sobre si intentó apersonarse en las oficinas de la SAT para obtener otra respuesta. “Hay vecinos que fueron a reclamar en persona a la repartición y les respondieron: ‘no, ahí no hay agua’. Qué impotencia, hablamos de algo esencial y te responden así”, contestó.