Cómo fue la cargada de Tinelli a Larry de Clay por el fracaso de Boca y por la que tuvieron que intervenir

Pero la respuesta fueron solo risas por parte del conductor hasta que Larry se levantó de su atril. Lejos de querer abandonar el estudio, se fue al centro de la pista y redobló la apuesta. “¿Dónde está? ¿Te creés que no me la banco?”, dijo buscando la caja de regalo detrás de los participantes. “¿Cuántos regalos te hice? 30 años de regalos tenés, me la banco. Vení, hacé toda la morisqueta aquí”, dijo desafiando a Tinelli y con muy poca paciencia. Pero el conductor decidió dejar de lado la caja y proceder con el certamen de baile.