Se estrena en Tucumán la película que el país postula para el Oscar

“Creo que tener una carrera ayuda mucho a resolver ciertas situaciones y utilizar los recursos. Aprender teatro con Jorge Gutiérrez, Nicolas Aráoz, hacer obras con Agustín Toscano y Ezequiel Radusky, trabajar con Sergio Prina y la Lili Juárez, todo eso ayuda mucho. Ahora estoy viendo cómo esa carrera, igual que con el grupo de Los Pasteles y Gente No Convencida me van posicionando como actor. Todo esto, las críticas y las preguntas que me hacen, estoy aprendiendo de muchos discursos”, describió Daniel Elías.