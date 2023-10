Mensajes al próximo presidente: ¿Qué necesitan los tucumanos?

“Debe cambiar todo, empezando con las leyes. Lamentablemente todo se mueve por lo económico, pero cuando no hay justicia no hay nada; no podés estudiar, ni trabajar, ni salir a la calle y mucho menos mantener a tu familia. Hay que dejar de hablar tanto de democracia y ponernos a pensar que la gente joven la va a pasar mal si esto no cambia”, expresó el hombre.