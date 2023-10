¿Se les puede ganar a los All Blacks? Puntos de vista de entrenadores tucumanos

Por supuesto que se le puede ganar a los All Blacks. Eso sí, Los Pumas deben reducir al máximo los errores no forzados, y eso depende mucho de la concentración del equipo. Como toda definición se capitalizarán mucho los errores rivales. Los All Blacks mostraron un juego muy sólido desde lo básico, tienen muchas destrezas y recursos en el juego frontal. En el partido contra Irlanda hicieron un try de primera fase a partir de un line rápido, en el que el 10 quebró la defensa sin realizar muchas variantes ni estructuras, sólo mostrando los apoyos como amenazas. Al igual que defensivamente, no se ven golpes espectaculares ni una presión tan asfixiante como en otros equipos, pero es casi imposible generarles un quiebre. Las posibilidades de Argentina estarán en jugar los 80 minutos siendo muy prolijos defensivamente para neutralizar el juego frontal, y tratar de generar la menor cantidad de infracciones posibles. Y en ataque, dependeremos mucho del uso del pie de los conductores, creo que sobre el final del partido contra Irlanda quedó evidenciado que es casi imposible romper su defensa. Por lo tanto, sería lindo ver jugadores experimentados en la conducción de Los Pumas, ¿se entiende?