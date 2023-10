La noche en que los Naranjas sorprendieron a los “Dragones”

El trasfondo más interesante lo tuvo el primero. No sólo porque se produjo en la antesala del Mundial de ese año, en el que el "Dragón" era anfitrión, sino porque marcó un cambio de paradigma en el juego de Tucumán. Hasta entonces, el estilo de los Naranjas (con el que habían ganado siete títulos argentinos) tenía un marcado protagonismo de los forwards, los hombres físicamente más potentes, que avanzaban óvalo en mano percutiendo sin parar o articulados en mauls que semejaban formaciones tortuga romanas. Sin embargo, a partir de ese partido los entrenadores Daniel Hourcade y Pedro Merlo decidieron implementar un rugby más equilibrado y dinámico, con más participación de los tres cuartos, algo que el público tucumano no estaba acostumbrado a ver y que dio lugar a un partidazo: Gales se impuso 69-44, pero fue un duelo tan entretenido y lleno de tries (15) que ambos equipos dejaron la cancha aplaudidos de pie.