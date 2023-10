FMI argentino, el caso Chocobar y portación de armas: los ejes del bloque de Seguridad en el debate

Schiaretti aseguró también que la “pelea contra el narcotráfico” será una clave de su eventual gestión y remarcó que mientras en todo el mundo este combate es encabezado por los gobiernos nacionales, en Argentina no sucede lo mismo. “Acá miran para el costado. Argentina no produce droga, pero tenemos una frontera que es un colador. Por lo tanto, hay que cuidar la fronteras con la participación de las Fuerzas Armadas, hay que hacer una radarización en serio y hay que implementar, como lo hacen los países vecinos, la Ley de Derribos para aquellas aeronaves no identificadas, que no acaten las indicaciones de los pilotos de la Fuerza”, propuso el dirigente del peronismo cordobés.