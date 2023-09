Mascherano: “aún no hablé con Messi sobre los Juegos Olímpicos”

Javier Mascherano, entrenador del seleccionado argentino Sub 23, aclaró que no habló con Lionel Messi y Angel Di María, sobre la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos París 2024. El ex mediocampista de la Selección expresó que esa especulación de momento “no tiene ningún sentido”, ya que Argentina primero tiene que obtener una de las dos plazas para Sudamérica en el Preolímpico de Venezuela que se jugará en enero.

“Ante una supuesta clasificación, llegado el momento, hablaré con Leo y Angel. Sé que ellos tendrán un calendario ajustado con la Copa América y las Eliminatorias y a cierta edad no es fácil. Por el momento no he hablado con ellos sobre esa posibilidad”, reveló.

Messi (36 años) y Di María (35) jugarán la Copa América Estados Unidos 2024 del 20 de junio al 14 de julio, y el inicio de la cita en París está previsto 12 días después, el viernes 26.

El seleccionado Sub 23 inició su entrenamiento en la pasada ventana FIFA con un plantel de futbolistas del medio local, reforzado por otros jugadores de la liga de Brasil y Estados Unidos. Mascherano asumió la dificultad de contar con los jugadores que militan en Europa, como Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton) y Lucas Beltrán (Fiorentina), entre otros. “Sabemos que los que tienen más continuidad en sus equipos va a ser mucho más difícil que puedan estar, porque la fecha del Preolímpico es en plena competencia en Europa”, contestó.