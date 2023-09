Entidades agropecuarias elevaron su reclamo en el Seminario Acsoja 2023

A su turno, y remarcando la premisa del Seminario Acsoja 2023 de alcanzar una producción de 65 millones de toneladas de soja, Pino dijo que para ello, tanto los productores como la industria necesitan crédito; resaltó las diferencias entre los sectores: “Hoy, los productores cobran U$S 270 la tonelada de una soja que cotiza a 500 y, si no se apura a vender en estas dos semanas, la va a cobrar a U$S la tonelada”, enfatizó.