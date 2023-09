UTA volvió a interrumpir el servicio y advierte que tomaría nuevas medidas

Sobre los reclamos de los pasajeros, el gremialista señaló: “Trabajamos, como todos, y tenemos responsabilidades también. Debemos mantener nuestras familias, los colegios de los hijos, el pago de las tarjetas... Si no nos escuchan, qué otra alternativa podemos tener. Nadie trabaja por "hobby", sino por necesidad. Tomar medidas de fuerza no es fácil para nosotros, pero no nos queda otra alternativa. Estamos reclamando porque no nos han pagado diferencias de sueldo de abril y mayo”, dijo.