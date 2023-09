Cartas de lectores: taxi vs. Uber

La ley es clara, sin embargo el sistema funciona por sobre la Ley; no solo el sistema, también las partes. ¿Cuántos taxis son Uber? Otra vez los consumidores, atrapados en el medio, precio calidad y seguridad. Creo que los representantes sociales -me refiero estrictamente a los que tienen representación parlamentaria- deberían interpretar la necesidad y el reclamo del buen servicio y la legitimidad del mismo escuchando a la gente; no es lo que opinan los gobernantes siempre, es lo que opina la gente.