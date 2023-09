El Festival del Limón reúne consagrados y emergentes

“Cerró su puerta el ingenio/ ya no se quema la caña,/ no muelen más los trapiches/ el hambre acecha en el alma./ Los surcos se han desbordado/ y en el olvido se vuelven/ cenizas de peladores/ con corazón macheteado”, dice la letra ganadora, que evoca la crisis social por el cierre de los ingenios dispuesto en 1966 durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía. El estribillo agrega: “Cerró su puerta el ingenio/ con él se apaga la zafra/ no muelen más los trapiches/ y Tucumán se desangra”. El jurado estuvo integrado por Viviana Taberna, Federico Correa y Luciano Aragón.