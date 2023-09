Despedida a Pepe Soriano, ícono del cine argentino

Para 1976, con el golpe de Estado, también llegó el momento de mayor miedo en la vida de Soriano. Un general le advirtió que no volviera a trabajar porque estaba en peligro “de capucha y zanjón”. La mayoría de sus amigos y colegas partieron al exilio, pero él -como su alemán Schultz de La Patagonia Rebelde- decidió quedarse, pero no quería convertirse en mártir. Entonces volvió al teatro: recorría la Argentina con El loro calabrés. La llamó así porque su abuelo zapatero solía hablar con su loro que aprendió a cantar canciones calabresas. Actuaba en pueblos de no más de 1.000 habitantes, “donde no me pudieran encontrar: trabajaba, llenaba y rajaba”. Actuó en bares, en estaciones de servicio, en andenes de ferrocarril, patios de escuelas y comedores comunitarios. La obra terminaba con él ofreciendo un pedazo de pan. “El pan tenía un valor: el del afecto”. Lejos de sentirse héroe, se veía humano. “Sentí mucho miedo. Tenía dos hijos. Volvía a Buenos Aires, les daba la plata y me iba. Dormía donde podía. Me detuvieron tres veces”, recordó como un ejercicio tozudo de memoria.