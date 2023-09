Expo 2023: caballos, un "vehículo" para estar mejor

Es que en el evento todos se conocen, todos se saludan y todos se emocionan. “Esto es una familia”, cuenta Rita Mercado, mamá de Allan (5). “Él tiene diagnóstico de trastorno específico del lenguaje. Como muchas veces no se lo entiende, se pone ansioso. Y para eso está la equitación; va dos veces a la semana a la fundación; está media hora en el caballo y media hora con terapias”, relata mientras el pequeño juega con un auto y luce una gran cucarda roja, entregada por su participación en la muestra. “Él va hace dos meses, pero con eso es más que suficiente para ir viendo cambios. Obviamente, no es de un día para el otro, pero sí hace más pausas para hablar, puede mantenerse más tiempo sentado, y todo eso es gracias al caballo. Nosotros teníamos una perra, pero tuvimos que regalarla porque él no sabía manejar sus impulsos. Ahora, a los caballos él les da de comer, y entiende cómo hay que tratar a los animales. Hace poco pudimos adoptar otra mascota -reflexiona-; además, la fundación es una familia. Y eso es lo que él está necesitando; no tiene hermanos, y lo que tienen los chicos es muy fraterno. Por eso nos quedamos”.