La obra de Carlos Guastavino, al piano y en masterclass

- Hay escuelas donde se hace más hincapié en trabajar las obras argentinas. Por supuesto que en el interés de los estudiantes el número uno es Piazzolla. Pero de Guastavino falta bastante conocimiento. En esta gira me encuentro con músicos maravillados, que no lo conocen. Es importante que lo interpretemos, porque así la obra está viva a través de los instrumentistas. Por otro lado a medida que se va interpretando, la obra va creciendo. Creo que se conocen pocas obras, en lo académico circulan el bailecito y el gato, entre otras que no son fáciles de tocar; tienen que ser alumnos avanzados. Pero si hacemos sonatas de Beethoven con esa dificultad, esta obra también se puede abordar.