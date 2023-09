Mundial de Rugby: Samoa, un duro rival que llega con refuerzos

Primero, porque pertenece a Oceanía, un continente que respira rugby y tiene un biotipo que responde perfectamente a las características del juego. No es un secreto para nadie que muchas de las estrellas de Australia y Nueva Zelanda provienen de las islas del Pacífico, es decir Samoa, Tonga y Fiji. Sin embargo, a partir de las nuevas reglas de elegibilidad que implementó World Rugby, Samoa llegó al Mundial de Francia con un plantel muy competitivo, con el que puede ser el equipo revelación del torneo. Esta vez, los samoanos contarán con tres ex jugadores de los All Blacks (Lima Sopoaga, Steven Luatua y Charlie Faumuina) y un ex de los Wallabies (Christian Leali’ifano). Y a ellos se suma Ben Lam, que jugó seven con el seleccionado neozelandés. Hasta ahora, en sus ocho participaciones mundialistas, el mejor registro de Samoa fue alcanzar cuartos de final dos veces (1991 y 1995).