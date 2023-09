¿Qué sería de Boca sin "Chiquito" Romero?

“Almagro hizo un gran segundo tiempo y nosotros nos caímos. Estuvo duro. Hacía mucho calor y no estamos acostumbrados. Creo que tuvimos un gran rival. Todo es aprendizaje”, explicó Romero, que fue ovacionado por el público en La Rioja. “Es muy lindo el reconocimiento de la gente. Me trataron muy bien desde el primer día. Me hicieron sentir como en casa y eso para mí es espectacular después de haber estado tantos años en Europa”, destacó Romero, que volvió a hacerse gigante para que Boca se instale en cuartos de final, donde se medirá con Talleres.