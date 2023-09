Cheika: “Todo lo que podía salir mal, salió mal”

Otro aspecto a corregir será la cantidad de errores no forzados que cometieron Los Pumas a lo largo del partido. “Por un lado están los errores no forzados, que se dieron cuando perdimos el foco y la noción de lo que estábamos haciendo. El error forzado es otra cosa, ahi hay mérito del rival también. Hoy tuvimos mucho de los primeros. En la preparación no nos venía pasando, pero otra cosa es la ejecución dentro de una competencia tan importante como esta”, comparó el ex entrenador de los Wallabies, quien también tuvo palabras de elogio para George Ford, la figura de los británicos.