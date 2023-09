Venecia 2023 vuelve a premiar a Hollywood

El Gran Premio del Jurado fue para “Evil Does Not Exist”, de Ryûsuke Hamaguchi (cineasta japonés que se consagró hace un par de años con “La ruleta de la fortuna y la fantasía” y “Drive my Car”). Es la historia de una mujer y su hija cuyas vidas son interrumpidas por un plan para construir un glamping (camping glamoroso) cerca de su casa.