Una novela perdida de Céline

En Guerra se mezclan lo cómico, lo ridículo, lo macabro y lo soez. La figura de la prostituta está cincelada de tal modo que vemos en ella una “individua” maliciosa, artera, hilarante y provocadora. Angèle sintetiza los rasgos de la novela y eso no es poco. Por lo demás, Ferdinand se despacha sobre el entorno y los otros personajes y recrea el mundo celinesco entre el tono del bufón y la música fúnebre y terminal. La prostituta está casada con Cascade, un soldado amigo de Ferdinand. Angèle ejerce el oficio con los soldados ingleses. No hay tapujos en el accionar de Angèle y en la narración de los sucesos. Las enfermeras masturban a los soldados. El sexo en medio de mugre, la desolación y la abulia se combina con la sordidez de la agresión más elemental: los cadáveres que circulan entre los enfermos: “Lo que repugnaba del lazareto era el olor a podrido de los muertos”. Céline tensa las escenas hasta exprimir el jugo de lo absurdo: en medio de la noche humana, los personajes hacen bromas o se ríen de la desgracia ajena. Un personaje pregunta si le pueden amputar la pierna porque ya no resiste el dolor. Como si fuera un caleidoscopio de lo bestial, Céline une prostitución, amor fugaz, ambición monetaria, la traición y el deseo de sobrevivir en medio de la podredumbre. La peripecia es mínima y la atmósfera crece e inunda el relato. Hacia el final, Cascade es fusilado por la delación de una mujer y Angèle, la viuda, le propone un trato a Ferdinand: él debe hacerse pasar por su marido e irrumpir en medio del acto sexual con el cliente con el objetivo de amenazarlo. Angèle quiere sacar más dinero con la extorsión. Ferdinand dice con ironía: Angèle era una buena chica.