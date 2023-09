Mundial de Rugby: Mateo Carreras le mostrará su talento al mundo

Determinación. Esa es quizás la virtud clave que llevó a Mateo Carreras al lugar que ocupa hoy: el de wing titular de Los Pumas en la apertura de lo que será su primer Mundial. Al menos, de mayores, porque con los Pumitas ya jugó dos, en los que dio sobradas muestras de su habilidad endiablada. Pero así como hoy está llamado a ser una de las figuras de Francia 2023, sus inicios con el rugby no fueron precisamente alentadores. Primero, porque cuando probó la disciplina no le gustó. Y luego, cuando ya le había germinado el deseo de ser Puma, ni la altura ni el peso le jugaban a favor. Y aunque su padre Juan José Carreras intentó hacerle ver que no lo iba a tener fácil, no hubo nada que hacer.