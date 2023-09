El arándano no se salvó de los efectos del cambio climático en el mundo

El hemisferio sur tampoco se salva de las locuras del clima. En este momento, Perú está sintiendo fuertemente el cambio. De prácticamente no producir y exportar arándanos, en muy pocos años se transformó en el número uno mundial gracias a su buen clima, disponibilidad de tierras, agua, mano de obra y empresarios emprendedores. A raíz de ello, el mundo quedó sorprendido con la noticia de que este año se presenta más complicado para Perú. El responsable es el fenómeno del “Niño”, que se presenta como un “Superniño”, y ubicó las temperaturas 4° C a 5º C por encima de la media. Prácticamente no hubo invierno en Perú. Esto alteró a los cultivos de arándanos: retrasó la maduración de las frutas y cayó el rendimiento. Una de las variedades más afectadas, la Ventura, es una de las más plantadas -en 2022/23 aportó un 35% de las exportaciones-. Lógicamente el efecto varía según localidad y variedad. Se espera que la merma se registre, principalmente, al principio de la campaña, y que en unas semanas la situación se normalice. Pero la incertidumbre continúa al tratarse de fenómeno desconocido, lo que complica la programación de la campaña.