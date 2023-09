Cartas de lectores: DNU

El impacto de la devaluación impuesta por el FMI incidió en el resultado del 13/08, forzando al candidato de UxP a relanzar su candidatura en nuestra provincia, acompañado por gobernadores ganadores y perdedores, estos últimos con el compromiso de remontar los resultados. El decreto Nº 438/23 puso en aprietos financieros a algunos mandatarios, que no estarían en condiciones presupuestarias de afrontar el pago del bono de $ 60.000 a sus empleados formales. Frente a un escenario de inminentes definiciones políticas, el DNU produjo el rechazo de algunos gobernadores, la rebeldía empresarial y el repudio de la oposición por considerarlo una medida con un claro propósito electoral. La presencia de Massa en Tucumán no deja de ser una revisión política a los resultados de las PASO, porque los gobernadores tendrán que exponer los argumentos presupuestarios que avalen la imposibilidad de cumplir con el DNU y explicar el resultado de las PASO, en función del sistema electoral imperante en cada jurisdicción al 13/08. Entre los estados que perdieron las elecciones y se declararon insolventes está Tucumán con un sistema electoral particular, que llamó la atención al entorno político de Massa: primero, por la fenomenal movilización “familiar”, iniciada 30 días antes del acto eleccionario del 11/06, que insumió un gasto, según denuncias opositoras(LA GACETA, 25/06/21-10/09/21-26/09/21; LA GACETA, 03/08/22-09/08/22- 22/08/22; LA GACETA, 06/09/23) superior a los$ 6.000 millones, que necesitaría Tucumán para los 110.000 agentes formales, que podría haber sido el sustento financiero de los partidos familiares el 11/06; segundo, por la desmesurada “indiferencia” familiar del 13/08, que se exteriorizó en la crónica de una traición anunciada (“Partidos Familiares”, LA GACETA, 24/08). Tucumán, en la búsqueda de los recursos para cumplir con el DNU, no solo debe enfocarse en las disponibilidades financieras del erario público, también en los fondos residuales, y en el incremento patrimonial de los responsables de los partidos familiares. De todos modos, el acto del 09/09 servirá para medir políticamente la derrota del 13/08 y marcar a los responsables.