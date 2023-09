Mundial de Rugby: Mallía, la segunda opción de apertura para Cheika

El anuncio de los 23 elegidos para enfrentar a Inglaterra en el debut mundialista generó cierta sorpresa por la escasez de opciones de tres cuartos en el banco de suplentes, en especial por la ausencia de Nicolás Sánchez, lo que deja a Los Pumas sin una alternativa natural de conductor para el apertura Santiago Carreras. Es decir, en caso de que el cordobés no pueda completar el partido, quien lo reemplace deberá ser alguien que no juega habitualmente en ese puesto. Sin Jerónimo de la Fuente entre los 23, los otros posibles conductores son Juan Cruz Mallía y Emiliano Boffelli. No obstante, Michael Cheika (foto) dejó en claro que, llegado el caso de necesitar un segundo apertura, será Mallía. “Tenemos mucha confianza en él para cumplir ese rol en caso de que lo necesitemos. No es fácil cambiar de posición, sobre todo de 10. Algún otro, si esto es necesario, juega y entra. Pero Mallía toca la pelota más veces, quiere responsabilidad. Para mí eso hace más fácil mi trabajo. Cuando queremos responsabilidad, juega y lo ponemos en posiciones que necesitamos y toma las decisiones que necesitamos. Sánchez está jugando bien y tiene continuidad, pero quisimos utilizar el seis y dos (entre forwards y backs) ya que Mallía puede hacer ese trabajo”, argumentó el entrenador.

Por otro lado, el australiano celebró la vuelta de Marcos Kremer. “Con su capacidad de liderazgo y su juego físico nos va a dar un plus. Sabemos que la preparación es lo más importante”, apuntó Cheika.