Mundial de Rugby: Carreras y Gallo, titulares en el debut

La ausencia de Nicolás Sánchez en el equipo para el debut me sorprendió un poco, pero no tanto, porque casi que no lo venían poniendo. Lo que sí me sorprendió fue que hayan puesto seis forwards entre los suplentes. Entiendo que para Cheika el partido va a pasar por ahí, va a ser una pelea fuerte de forwards. Me parece que Borthwick (entrenador de Inglaterra) va a apostar por muchos cajones a cargar, mucho maul, pocas pelotas vistas, muchas patadas, un juego muy posicional. Entonces la decisión de Cheika de tener muchas opciones de forwards apunta a tratar de contrarrestar ese plan de juego. Es la sensación que me da.