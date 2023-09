Espectáculos en Tucumán: guía para salir

El ciclo Cultura Bar despliega recitales en vivo de grupos tucumanos sin cobro de derecho de espectáculo en toda la provincia. Esta noche, a las 21, Festuca hará su repertorio de música de los 80 en Big House (San Isidro de Lules) y el rock de Sol Desnudo estará en Caprice Music Bar (Chacabuco 437, capital). A las 22, en Roc@nteiner (avenida Roca 1.015, Tafí Viejo) actuará Estonia; mientras que en Santos Discépolo (La Rioja 219) recibirá a Blusvalía (la banda de Gonzalo Baldasarri, Nicolás Bulzoni y Atilio Cabral) con los temas de su disco “Nadie sobra”. En otras salas, el tributo a Fito Páez, “El amor después del amor”, a cargo de Jardín de Gentes estará a las 21 en el Teatro de La Estación de Concepción (Italia 4.146), con las actuaciones de Abelardo García, Leti Sosa, Nancy Pedro, Nacho Luna, Richard Paz, Esteban Martínez Mirabella, Isaac Llovera, Lucho Lazarte, Negro Burgo , Carlitos Sáez, Rodrigo Rivadeneira y Camila Plaate. También a las 21, en la Federación Económica de Tucumán (San Martín 427, capital) habrá 16 stándars clásicos norteamericanos de jazz y blues con la Star Band, con la voz y producción de Humberto Cardozo, acompañado por una orquesta dirigida por Quique Yance y con Raúl Villagra, Mathias Agüero Hinz, Horacio Alemany, Rafael Ahmad, Juan Carlos Corbalán y Javier Podazza. El repertorio abarca “I’ve got you under my skin”; “Fly Me to the Moon”; “Stangers in the night”; “My Way”; “Night and day”; “Smile” y “Begin the beguine”, entre otros. .