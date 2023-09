Cuatro firmes candidatos y el sueño Puma

Por actualidad, el favorito sería Irlanda. Por sentido común, los All Blacks. Por historial, los Springboks. Y por el corazón del pueblo anfitrión, Francia. Hay cuatro candidatos muy claros en el camino del Mundial de rugby, que comienza mañana. Y flotando sobre esos equipazos, lógicos pretendientes a disputar la final, sobrevuela el espíritu de Los Pumas. A pocas horas del esperado kick-off, lo que sobran son cálculos, conjeturas, análisis. Lo usual cuando los nervios y la ansiedad protagonizan la previa.

“Los Pumas pueden llegar más lejos que en 2007”, afirma Manuel Contepomi. Eso implica elevar la vara al máximo para el plantel que dirige el australiano Michael Cheika: nada menos que hasta la final. El grupo abandonará hoy el plácido búnker de Le Baule para instalarse en Marsella, sede del debut mundialista. Será el sábado en el estadio “Velodrome” y nada menos que contra Inglaterra. Pero antes de ese partido ya se conocerá un resultado clave, porque al partido inaugural lo protagonizarán mañana Francia y Nueva Zelanda, en Saint Denis.

Por estas horas todos son preparativos en tierra francesa, con el ojo puesto en los movimientos de los planteles. Mientras, la página especializada en estadísticas The Analyst hizo la lista de los jugadores que merecen ser seguidos de cerca, y al referirse a Los Pumas eligió al pilar tucumano Thomas Gallo. Otros nombres escogidos son Will Jordan (All Blacks), Thomas Ramos (Francia), Manie Libbok (Sudáfrica), Ed Sheehan (Irlanda), Mason Grady (Gales), Fraser McReight (Australia) y Ben Earl (tercera línea inglés, rival argentino). Acerca de Gallo destaca su fiereza ofensiva: fue el pilar que más ataques encabezó pelota en mano (16) en el último Rugby Championship.