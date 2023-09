Cartas de lectores: emergencia vial

Claramente en Tucumán se instaló la negligencia y falta de conciencia a la hora de conducir, no solo de los conductores también del estado. Ya es común y a la vez muy triste ver la cantidad de accidentes con resultados fatales que atentan contra la vida de las personas, los índices de muertes producidas por accidentes viales simplemente son una estadística y no una aflicción para quienes deben prevenirlos mediante normas y leyes vigentes, eso se debe a que la aplicación de multas son una maniobra recaudatoria y nada más. La educación vial debe ser prioridad en todos los niveles educativos, la presencia de personal capacitado debe estar presente en las calles y rutas de la provincia las 24 horas, los complejos de semáforos deben estar activos y en funcionamiento de manera constante. Sin ánimos de culpar a nadie los culpo a todos, me incluyo y exhorto a los tucumanos a que nos detengamos a pensar si realmente estamos valorando la vida de todos en esta provincia que necesita urgente planificar un proyecto vial acorde y dictar también la emergencia vial en todos sus aspectos.