US Open Cup: Messi, la luz que muestra el camino

Cincinnati demostró ser un rival más complicado que los anteriores para el equipo dirigido por Gerardo Martino. No era para menos: se trata del mejor equipo en lo que va de la temporada regular de la MLS, incluyendo ambas conferencias. El ex Boca Luciano Acosta movió los hilos del medio campo del conjunto de Ohio, y fue difícil de contener para una defensa que es sin dudas lo más flojo de las “garzas”. A excepción de Drake Callender, por supuesto: el arquero volvió a ser clave con algunas tapadas espectaculares. Sin embargo, nada pudo hacer en el gol de Acosta (la pelota se desvió en un defensor y lo descolocó) y menos en el de Brandon Vázquez, que culminó una contra con un balazo inatajable. Ambos goles habían nacido en pelotas perdidas por Leonardo Campana, que venía teniendo un partido para el olvido. Hasta que en el segundo tiempo, tuvo la oportunidad de redimirse gracias a “Leo”. En un tiro libre, el 10 le puso la pelota en la cabeza y el ecuatoriano no perdonó. Pero los minutos pasaban y ni el ingreso de Facundo Farías le aportaba gran cosa al ataque de los de Florida. Hasta que en el último de los ocho minutos de descuento, volvió a aparecer el mago: centro milimétrico a la cabeza de Campana, que ni siquiera tuvo que saltar. 2-2.